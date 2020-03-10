RİZE Karadenizliler: Muavinsiz otobüs mü olur Karadenizliler: Muavinsiz otobüs mü olurALMAN firması Flixbus, geçen yıl ağustos ayında 1926 yılından beri hizmet veren Kamil Koç firmasını satın almasının ardından firmanın muavin uygulamasını kaldırması tepkilere yol açtı.

Karadenizliler: Muavinsiz otobüs mü olur

ALMAN firması Flixbus, geçen yıl ağustos ayında 1926 yılından beri hizmet veren Kamil Koç firmasını satın almasının ardından firmanın muavin uygulamasını kaldırması tepkilere yol açtı. Firma, yolculardan gelen tepkiler üzerine yeniden muavin çalıştırmaya başladı. Kararı yorumlayan Karadenizliler, "Muavinsiz otobüs mü olur?" eleştirilerinde bulundu.

Rizeli muavinler, otobüs şoförleri ve yolcular, Alman firmasının tepkiler üzerine geri çektiği 'muavinsiz dönem' kararı değerlendirdi. geçtiğimiz yıl ağustos ayında 1926 yılından beri hizmet veren Kamil Koç firmasını satın almasının ardından firmanın muavin uygulamasını kaldırması tepkilere yol açtı. Firma, yolculardan gelen tepkiler üzerine yeniden muavin çalıştırmaya başladı. Kararı yorumlayan Karadenizliler, "Muavinsiz otobüs mü olur?" eleştirilerinde bulundu.

18 yıldır muavinlik yapan Mehmet Çepni, 'Muavinsiz otobüs mü olur' Herkes muavin mi olacak ' Bunun bagajı var, ikramı var, en önemlisi 41 yolcunun sorumluluğu var. Özel bir firma otobüslerinde muavinleri kaldırdı. Bagaj kayıpları, eşyaların kırılması gibi çok sorunlar yaşandı. Muavinlerin işi burada devreye giriyor. Muavinlik kaldırılırsa çok zorluk yaşanır. Aynı markadan birçok bagaj geliyor. Bunları tek tek yazıyoruz. Bunlarından biri kaybolsa bulmamız 15 dakikamızı alır. Muavinler olmazsa yolcu kalkıp sadece su alır. Başka bir şey yapamaz. Bir evin direği neyse bir arabanın direği de muavindir" dedi.

'ŞOFÖRSÜZ OLUR MUAVİNSİZ OLAMAZ'

35 yıldır uzun yol şoförlüğü yapan Kadir Çolak ise, 'Muavinsiz bir uzun yol hattı düşünülemez. Muavin şoförün yardımcısıdır. Arabanın temizliği var, servisi var, bagajı var. Bunları muavin yapar. Muavin olmazsa bunlar şoföre kalır. Yorgun kalır. İstirahat yapamaz. Otobüs şoförsüz olur ama muavinsiz olmaz" diye konuştu.

İstanbul'a gitmek üzere otobüse binen Resul Bursa da, 'Bir su istesek kim getirecek' Şoför otobüsü stop edip, kalkıp kendimi getirecek? Bunu bagajı var. Kendim mi kalkıp alacağım yaşlıyım kalkamam bunun için muavinsiz olmaz, muavine ihtiyaç var? ifadelerini kullandı.

Yolculardan Hacı Akgün de 'Muavinsiz yolculuk olmaz. Muavin çay, su veya tuvalet ihtiyaçlarını kaptana iletiyor. Çok fazla uzun yolculuk yaptım muavinsiz yolculuk olmaz' dedi. Muavinsiz şoförün nasıl yolculuk yapacağını anlatan Şevki Balcı 'Hem arabayı kullan hem yolcularla ilgilen. Su almak istesen nereden nasıl alacaksın' Muavin yolcuların ihtiyaçlarını giderir. Muavinsiz olmaz? dedi.

Kaynak: DHA