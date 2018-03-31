Rize- Karadenizli Nine Oyuncak Bebeği Gerçek Sanarsa

Karadenizli nine oyuncak bebeği gerçek sanarsa

KARADENİZLİ bir ninenin kucağına aldığı oyuncak bebeği gerçek sandığı görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.

Oyuncak bebeği gerçek sanan Karadenizli ninenin kayda alınan ilginç anları sosyal medyada en çok izlenen görüntüler arasına girdi. Görüntülerde, Karadenizli nine oyuncak bebeğe bakarak "Ne kadar küçük, bebek, kaç aylıktır?' diye sorduğu duyuluyor. Oyuncak bebeğe dokunarak ses çıkarmasını sağlayan torununa bebeğe sert davrandığı için kıza nine izleyenleri güldürüyor.