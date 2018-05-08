Rize Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Çatlaklara Onarım-Hd

Deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve Samsun'dan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'na kadar uzanan 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu'nda çatlaklar oluşmaya başladı. Karayolları ekipleri, alt katmana su sızarak yolun bozulması riskine karşı oluşan çatlaklar için önlem aldı, zift enjekte yöntemi ile onarıma başladı. Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, denizde kıyıya yakın yerlerden kum alınması sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun çökmeye başladığını öne sürdü, tehlikenin boyutlarının artabileceğine işaret etti. Karadeniz Bölgesi'nde, 1987 yılında yapımına başlanan ve 20 yılda tamamlanarak 2007 yılında ulaşıma açılan 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu'nda çatlaklar oluşmaya başladı. Deniz dolgusu üzerine inşa edilen yolun Trabzon, Rize ve Artvin geçişlerinde görülen çatlaklardan yağmur suyu sızarak yolun alt katmanlarına zarar vermemesi için karayolları ekipleri çalışma başlattı. Çatlakları tespit eden ekipler özel bir zifti enjekte ederek boşlukları doldurmaya çalışıyor. Trabzon ve Rize geçişinde çatlaklara karşı önlem alındı. İyidere İlçesi'nde yolun 8 kilometrelik kısmında yapılan çatlak onarımı tamamlandı. Çatlak onarımı ile geçici tedbir uygulanan yolda ömrünü tamamlayan 5 santimetrelik üst asfalt kaplamanın ileriki dönemlerde sökülerek yeniden dökülmesinin planlandığı öğrenildi.

KIYIDAN KUM ALINMASI ÇÖKMEYE NEDEN OLUYOR İDDİASI

Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, Karadeniz Sahil Yolu'nda çatlaklar oluştuğunu belirterek bu çatlakların devam etmesinin araç ulaşımı için tehlike oluşturduğunu söyledi. Yazıcı, "Bu yolda ölçümleme yapıp alttaki tabakanın ne kadar oturduğu, yürümenin ne kadar olduğu, kaymanın ne şekilde olduğu tespitlerinin yapılıp ona göre bu alanın üstünün boşaltılıp sıkıştırılarak tekrar tesis edilmesi gerekmektedir. Denizden alınan kum dolayısıyla bu kayma ve çökmelerin oluştuğunu söyleyebiliriz. Denizden alınan kumun daha açıktan alınmasını da bir önlem olarak sayabiliriz. Tünel içinde bu çatlaklar yok. Tünelde biz doğal zemini keserek yolu açıyoruz. Doğal zeminde kayma beklenemez. Graniti keserek tüneli oluşturduğumuz için burada kayma, çökme olmazö dedi.

Motosiklet kullanan sürücüler için yolun riski taşıdığını ifade eden Yazıcı, şunları dedi:

"Motosiklet sürücüsü bu yolda firen yaptığını düşünün. Zift alan sıcaktan erimişse motosikletin lastiğini kaydıracaktır. Bu da kazayı tetikleyecek bir unsur olarak önümüze çıkıyor. Araçlar zift dolgu yapılan alandan geçerken sürücüleri araçlarını yolda tutmakta zorlanıyorlar. Bir an önce bu sorunun nerden kaynaklandığını yetkililer tespit etmeli ve çözümünü ortaya koymalıdırlar. Burası 24 saat çalışan, Samsun ile Sarp arasında sürekli araç trafiği olan bir yoldur. Bir an önce önlemlerin alınması gerekiyor"

KARADENİZ SAHİL YOLU

Samsun'dan başlayıp Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda sona eren 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu, 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ve birçok yerleşim birimine ulaşım veriyor. Yolun inşasında, 138 milyon metreküp kazı-dolgu, 180 milyon ton tahkimat, 3 milyon metreküp beton imalatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 4.2 milyar dolara mal olan Karadeniz Sahil Yolu'nda 27 kilometre uzunluğunda 263 adet köprü, 41 kilometre uzunluğunda 12 tek tüp tünel, 18.5 kilometre uzunluğunda 20 çift tüp tünel yer alıyor.