RİZE Karadeniz'de 'vampir kelebek' kabusu geri döndü Karadeniz'de 'vampir kelebek' kabusu geri döndüDOĞU Karadeniz'de, 2007 yılında görülmeye başlanan, son birkaç yıldır çoğalan ve özellikle yaz ayı ile birlikte yeniden ortaya çıkan 'Ricania simulans' adlı kelebek türü böcek bu yılda yumurtadan çıkarak tarım alanlarında kendini göstermeye başladı.

Karadeniz'de 'vampir kelebek' kabusu geri döndü

DOĞU Karadeniz'de, 2007 yılında görülmeye başlanan, son birkaç yıldır çoğalan ve özellikle yaz ayı ile birlikte yeniden ortaya çıkan 'Ricania simulans' adlı kelebek türü böcek bu yılda yumurtadan çıkarak tarım alanlarında kendini göstermeye başladı. Bitkilerin zayıflayıp kurumasına neden olan böceklerle mücadele için laboratuvar ortamlarında geliştirilen bitkisel ilaçlar kullanılacak. Bölgede, 2007 yılından sonra görülmeye başlanan ve birkaç yıldır çoğalan 'Ricania simulans' adlı kelebek türü böcek, tarım ürünlerini tehdit ediyor. Vücudu genellikle açık gri renkte olan ve rahatsız edildiklerinde hızla zıplayabilen kelebeklerin, özellikle suyunu emdikleri sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden olduğu belirlendi. Sayıları her geçen yıl artan yalancı kelebekler mevsim şartları nedeniyle bu yıl yumurtadan geç çıktı. Yavru dönemindeki kelebekler son günlerde bitkilerin taze sürgünlerinin üzerinde görülmeye başlandı. Taze sürgünün üzerine yapışarak, bitkinin öz suyunu emen kelebekler bir süre sonra ergin döneme geçecek. Sayılarının artması ile beraber bitkilere ve yeşil örtüye zarar vererek kurumasına neden olan kelebek için Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan Üniversitesi kimya ve biyoloji laboratuvarlarında geliştirilen bitkisel ilaçlarla mücadele edilecek.

'LABORATUVARDA ETKEN GÖRÜLEN BİTKİ ÖZÜTLERİ DENENECEK'

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Akıner yumurtadan çıkan yavru kelebeklerin artık alana yayılmaya başladığını belirterek 'Kelebekler şu anda yavru dönemindeler. Bu yıl mevsim şartlarının kötü gitmesi dolayısıyla Mayıs ayında çıkması gereken yavrular Haziran ayına sarktı ve yeni yeni alanlarda görülmeye başlandı. Bu süreçte de her yeni sürgünü olan bitkinin üzerinde bulunabiliyor, evdeki çiçekten bahçedeki fasulyeye kadar.Temmuz-Ağustos gibi ergin döneme geçilecek ve sonrasında yumurtlama evresi gelecek. Yumurta aşamasında atık bitkilerin imha edilmesi ile kurtulacağımız yalancı kelebeğin yumurtadan çıkması ile beraber artık mücadele anlamında yeni bir faza geçtiğimiz anlamına geliyor. Tarım Bakanlığı'nın önerdiği, ancak çay alanlarında kullanımının yasak olduğu birkaç ilaç var. Vatandaşlar bunları alarak bahçelerinde talimata uygun şekilde kullanabilirler. Kimya ve biyoloji bölümü olarak denediğiniz birkaç bitkisel ilaç var. Bunların hepsinin laboratuvar denemeleri tamamladık. Yavru ve erginler üzerinde etkili olduğunu gördüğümüz biyolojik preparatların alan denemelerini gerçekleştireceğiz. Umut ediyoruz ki laboratuvarda etkin gördüğümüz bitki özütlerinin sahada da etkinliklerini test etmiş ve daha sonraki aşamaları için yeni bir yol kat etmiş olacağız. Sadece bitkisel kökenli ilaç değil çeşitli mantar türlerini de çalışıyoruz. Mantar türlerinin etkili olduğu çeşitli araştırmacılar tarafından beyan edilmiş durumda. Bizde laboratuvar denemeleri ve alan çalışmalarımızda bunları gördük. Bunlarla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bahçesine sebze eken Ayşe Küçükmustafa kelebeklerin yeniden görülmeye başladığını belirterek 'Yeni sürgünler hep bembeyaz oldu, bu kelebeğin yavruları hep sardı sebzelerimizi. Bahar başlıyor, bağ bahçe yapıyoruz ama ne yazık ki sonuçta hiçbir şey yiyemiyoruz. 'Daha bir şey ekmeyeceğim' diyorum dayanamıyorum, bu yılda ektim, şimdi fasulyelerin, biberlerin tepelerini sarmış durumda. Bir süre sonra kurutacak, çektiğimiz eziyet bize kalacak. 'Tarım Bakanlığı bir ilaç çıkardı' dediler ama kimse denemeden ben denemem. Çektiğim eziyet havaya gitsin amam canım gitmesinö ifadelerini kullandı. Nuri Küçükmustafa da "Bu kelebek çıktığından beri sebze yiyemiyoruz, meyveler zaten yok, çaya dadanırsa çayda yok olacak, Allah sonumuzu hayır etsin. Bu kadar emek ediyoruz, hep boşa çalışıyoruz, bir şey yiyemiyoruz.Artık bir ilacını bulsunlar yoksa ne olacak bu hal" dedi.

Kaynak: DHA