: Rize karadeniz'de sular soğudu, tezgahlar şenlendi

16.02.2020 10:01 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:04

Karadeniz'de sular soğudu, tezgahlar şenlendi

Karadeniz'de kar yağışının etkili olmasıyla beraber soğuyan deniz suyu balıkçıların yüzünü güldürdü.1 aydır sönük sezon geçiren balıkçıların tezgahları yine çeşit çeşit balıklarla süslenmeye başladı.

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte daha önce kuzeye yönelen balık sürüleri yeniden güneye döndü. Balıkçı tezgahları yaklaşık 1 aylık aradan sonra yine çeşit çeşit balıklarla süslendi. Barbun, sargan çinekop, mezgit, olta balıkları, istavrit ve hamsinin yer aldığı tezgahlar balık severlerin de yüzünü güldürdü. Kefal, hamsi ve mezgit 15 TL, çupra, levrek 35 TL ve istavritin 25 TL'den satıldığı balıkçı tezgahları son ayların en hareketli günlerini yaşamaya başladı. Balıkçı Mecmettin Duman 'Havalar soğudu, balık çeşidimiz çoğaldı. Her türlü çeşit balığı şu anda tezgahlarda görmek mümkün ancak yine hamsi Gürcistan tarafında. Balık çeşitlerinin artması ile beraber fiyatlarda da küçük düşmeler söz konusu. Tezgahlar bollaşınca vatandaşlarda yeniden mutfaklarında balık tercihlerini gözden geçir duruma geldiler son günlerde hareketlilik yaşanıyor' dedi.

Balık tezgahlarında sevdikleri balıkları ucuz fiyata arayan tüketiciler ise yaşanan bolluktan çok memnun. Fiyatların ilerleyen günlerde düşmesini umut eden balık severler yine de az da olsa balık alarak alışverişlerini tamamlarken Mehmet Ali Okul "Vatandaş olarak geziyoruz, dolaşırız, ucuz balık bulduğumuz zaman da hangisi olursa olsun alıyoruz. Balığın deniz suyunun soğuması ile bollaşması bizleri tabiki memnun etti. Fiyatlar ilerleyen günlerde düşer diye umuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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