Rize işi nizami park

Rize'de bir vatandaş köy merkezinde jipini park edecek yer bulmakta güçlük çekince ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir çözüm buldu.

Rize'de bir vatandaş köy merkezinde jipini park edecek yer bulmakta güçlük çekince ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir çözüm buldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf Rize usulü park sorunu çözümünü gözler önüne serdi. Rize'de bir köy merkezinde çekilen fotoğrafta dere kenarında aracını park edecek yer bulamayan Rizeli sürücü, çözümü aracını iki minibüsün arasına arka arkaya girerek park etmekte buldu. Ancak bu sırada arka sol tekerleği dere yatağına doğru boşa düşen aracını tehlikeye rağmen park eden sürücü tehlikeye aldırış etmeden aracını park etmeyi başardı. Park halindeki aracın tek tekerleğinin tehlikeli bir şekilde boşta olduğunu görenler ise o anı cep telefonu ile fotoğraflamayı ihmal etmedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı