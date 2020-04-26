Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma yeniden başlayacak Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 15 günlüğüne durdurulan ilçeler ve köyler arasında toplu taşımacılığın yarından itibaren yeniden başlayacağı bildirildi.

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 15 günlüğüne durdurulan ilçeler ve köyler arasında toplu taşımacılığın yarından itibaren yeniden başlayacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında toplanarak çeşitli kararlar aldı.

İl genelindeki toplu taşıma araçlarına yönelik düzenlemeye giden kurul, ilgili sivil toplum kuruluşlarının yazılı talepleri ve ilgililerin olumlu görüşleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucu, il, ilçe ve köylerdeki toplu taşıma araçları için daha önce alınan Hıfzıssıhha Kurul kararının, 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek şekilde iptalini kararlaştırdı.

Bu tarihten sonra il genelinde geçerli olmak üzere tüm toplu taşıma araçlarının, görevliler ve yolcuların tamamı maskeli olarak, en fazla yüzde 50 kapasiteyle yolcu taşıyacak şekilde hizmet vermesine, gün içinde araçların sık sık dezenfekte edilmesine, yolculara binişlerde el dezenfektanı veya kolonya ikram edilmesine, bu konuda gerekli tüm planlamaların toplu taşıma kooperatifleri, yerel yönetimler ve odalar başta olmak üzere ilgili bütün birimlerce yapılmasına karar verildi.

Kurul ayrıca, trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftardan en az 3 saat öncesinde belediyelerle gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının artırılmasının sağlanmasına, iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında veya duraklarında sosyal izolasyonun temini, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların etkin şekilde denetlenmesine hükmetti.

Ramazan boyunca toplu iftar, sahur programlarının düzenlenmeyeceğini karara bağlayan kurul, iftar sonrasında caddelerde yoğunluk olmamasının sağlanması, türbe ziyaretinin kısıtlanmasına, davulcuların bahşiş toplayamayacağına, pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımının iftardan 2 saat önce sonlandırılmasına, iftar saatlerinden sonra ise fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerinin devam etmesine karar verdi.

Toplantıda Ramazan Bayramı ile de şu kararlar alındı:

"Arife günü ve bayramda mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanmasına, arife günü ile bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılmasnaı, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine karar verilmiştir. Ramazanı ve bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayan firma veya işletmelere yönelik denetimlerin artırılmasına, gerekli adli ve idari işlemlerin ivedilikle yapılmasına, ilgili odanın talebi doğrultusunda ramazanda alışverişlerin akşamdan yapıldığı anlaşıldığından marketlerin kapanış saatlerinin 22.00 olarak düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: AA