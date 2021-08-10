Rize İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

2021-2022 sezonu içerisinde oynanacak spor müsabakalarıyla ilgili Rize İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

2021-2022 sezonu içerisinde oynanacak spor müsabakalarıyla ilgili Rize İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı başkanlık etti.

2021-2022 Süper Lig sezonunda müsabakaların %50 seyirci kapasitesiyle oynanacağı dikkate alınarak, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında önlem ve yöntemlerin tespiti ve çözümü ile ilgili ortak kararlar alındı.

İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlara göre; Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı "Stadyuma Giriş Usulleri" başlıklı yazıda COVİD-19 aşısı yaptırmış seyircilerin HES/Passolig entegrasyonunda biletlerini alabilecekleri belirtilmiştir. Aşı yaptırmamış ve COVİD-19 virüsüne yakalanmamış seyircilerin ise 48 saat önceden PCR testi yaptırmaları gerekmektedir. Aşı takvimini henüz tamamlamamış seyirciler için HES onayı gerekmektedir.

Misafir takım ile ev sahibi takım taraftarları arasında görüşü engelleyecek şekilde bariyer yapılması ve bariyerin reklam panoları ile kapatılması sağlanacaktır. Tribünlerde, İl Emniyet Müdürlüğüne ait güvenlik koltukları tahsis edilecektir.

Stadyum tribünlerinde bulunan büfelerde bozuk para kullanılmaması, alışverişlerin 5 TL ve katları üzerinden yapılması sağlanacaktır.

Stadyum girişinde seyirci üst araması yapılırken toplanan bozuk paralar makbuz karşılığında Yeşilay ve Kızılay Sivil Toplum Kuruluşlarına dönüşümlü olarak verilecektir.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve sahil dolgu sahası açık otopark alanı "Özel Seyir Alanı" olarak belirlenmiştir.

Pandemi nedeniyle, özellikle çift geçiş ve başkasının kartını kullanarak müsabakayı izlemek isteyen seyircilere karşı dikkatli olunması, 6222 sayılı kanuna göre gerekli cezai işlemin mutlak suretle uygulanması sağlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre