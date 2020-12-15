Rize İl Özel İdaresi şehit mezarlarını onarıyor
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Rize İl Özel İdaresi şehit mezarlarını onarıyor

15.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:32
Rize İl Özel İdaresi şehit mezarlarını onarıyor

Rize İl Özel İdaresi, kent genelinde bulunan şehit mezarlarını bakım ve onarım çalışmalarına Şehitlik Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırlanan projeler doğrultusunda devam ediyor.

Rize İl Özel İdaresi, kent genelinde bulunan şehit mezarlarını bakım ve onarım çalışmalarına Şehitlik Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırlanan projeler doğrultusunda devam ediyor.

Rize İl Özel İdaresi tarafından şehit yakınlarının talepleri de dikkate alınarak; şehitlerin manevi hatıralarına uygun olabilmek düşüncesi ile projelendirilen çalışmalar kapsamında kentte şehit kabristanlarının onarım çalışmaları başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında ilk etapta 14 şehit kabristanlığının onarımları tamamlandı. - RİZE

Rize İl Özel İdaresi şehit mezarlarını onarıyor
Rize İl Özel İdaresi şehit mezarlarını onarıyor
Rize İl Özel İdaresi şehit mezarlarını onarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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