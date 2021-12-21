Rize İl Özel İdaresi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi İçin İmzalar Atıldı

RİZE (Habermetre) - Rize İl Özel İdaresi personelinin 2023 yılının sonuna kadar alacağı sosyal denge tazminat sözleşmesi imzalandı. Rize İl Özel İdaresi adına Rize Valisi Kemal Çeber ile Bem-Bir-Sen Rize Şube Başkanı Zekeriya Albayrak arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

İl Özel İdaresi'nde çalışan personelin 2022 ve 2023 yıllarında alacağı sosyal denge tazminatını belirlemek üzere Rize Valiliği ile yetkili sendika olan Bem-Bir-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

Rize Valilik makamda yapılan Sosyal Denge Sözleşmesi imza törenine Vali Kemal Çeber, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, Bem-Bir-Sen Rize Şube Başkanı Zekeriya Albayrak ve sendika yöneticileri katıldı.

İmzaların atılmasının ardından kısa bir konuşma yapan Vali Kemal Çeber, tüm İl Özel İdaresi çalışanlarına hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra söz alan Bem-Bir Sen Rize Şube Başkanı Zekeriya Albayrak, sözleşmenin tüm Özel İdaresi çalışanlarına hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçen başta Valimiz Sayın Çeber olmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların bitiminin ardından Vali Kemal Çeber'e çiçek ve hat sanatı işlemeli Besmele-i Şerife tablosu takdim edildi.

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