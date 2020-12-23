Rize İl Özel İdaresi karla mücadeleye hazır
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Rize İl Özel İdaresi karla mücadeleye hazır

23.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:01
Rize İl Özel İdaresi karla mücadeleye hazır

Rize İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan makine parkındaki iş makinelerinin kış sezonu bakımları tamamlanarak, karla mücadeleye hazır hale getirildi.

Rize İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan makine parkındaki iş makinelerinin kış sezonu bakımları tamamlanarak, karla mücadeleye hazır hale getirildi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte Rize merkez ve ilçelere bağlı 346 köy yolunda karla mücadele çalışması yürüten Rize İl Özel İdaresi, 67 araç ve 68 personelden oluşan ekibi ile vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 2020-2021 yılı kış dönemi hazırlıklarını tamamladı.

6 bin 943 kilometre yol ağı ile Türkiye'de uzunluk olarak 5. sırada bulunan Rize İl Özel İdaresi, sorumluluk alanında bulunan yolların olası kar yağışında kısa sürede açılabilmesi için gerekli planlamaları yaptı. - RİZE

Rize İl Özel İdaresi karla mücadeleye hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 14:02:59. #1.15#
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