RİZE (Habermetre) - Rize Valisi Kemal Çeber'in katıldığı İl Genel Meclisi toplantısında Rize İl Özel İdaresi 2022 Yılı Bütçesi 160 Milyon TL olarak belirlendi.

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt başkanlığında İl Özel İdaresi 2022 Yılı Mali Bütçe görüşmelerinin yapıldığı Kasım ayı olağan toplantılarının son birleşimine, Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, Genel Sekreter Yardımcıları Yunus Emre Ayar ve Erol Bıyık ile İl Genel Meclisi Üyeleri ve Birim Müdürleri katıldı.

Kasım ayı boyunca Plan Bütçe Komisyonunun diğer ihtisas komisyonları, ilgili kurum müdürleri ve İl Özel İdaresi birim müdürleriyle yaptığı çalışmalar neticesinde bütçeye son şekli verildi. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mustafa Fatih Topçu, komisyonca Rize İl Özel İdaresi 2022 Yılı Mali Bütçesinin 160 Milyon TL olmasını uygun gören raporu mecliste okuyarak Meclis Üyelerinin takdirine sundu.

Meclis Üyelerinin görüşlerinin alınmasının ardından meclis oylamasına sunulan 160 Milyon TL'lik Plan Bütçe Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı İbrahim Türüt, bütçeyle ilgili yaptığı konuşmada seçildikleri ilk günden itibaren tek gayelerinin köylerdeki yaşam kalitesini arttırmak ve çağın gereklerine uygun hizmetler sunmak olduğunu belirterek "Bu hedefler doğrultusunda köylerimizde sürdürdüğümüz Beton, Asfalt, Taş Duvar, Parapet Duvar, İçme Suları, Katı Atık Toplama ve Menfez gibi altyapı hizmetlerimize Dolmuş Durakları, Çocuk Parkları, İmar Planları, Yöresel Mimari Tip Projeler, Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu ve Toplu Köy Mezarlıkları gibi önemli çalışmalar ekledik. Ayrıca turizm başta olmak üzere eğitimden spora, sağlıktan tarıma kadar birçok kültürel ve sosyal içerikli hizmetlerin de içerisinde yer alamaya devam ediyoruz. Bütün bu çalışmalarımızı baz aldığımızda 2021 yılını KÖYDES projesinden gelen ödenekler dahil kendi öz bütçemiz ve yatırımcı kurumlarımızın bütçeleriyle yaklaşık 400 Milyon TL ödenekle kapatıyoruz. 2020 yılında başlayan ve bu yılda ülkemiz ve tüm dünyada etkisini devam ettiren Covid 19 salgınına rağmen pandemi kuralları çerçevesinde gerekli önlemlerimizi alarak hedeflediğimiz çalışmaları büyük oranda tamamlamanın sevincini yaşıyoruz. Bu zor şartlara rağmen 2021 yılı bütçemizin yatırıma dönüşmesinde ve 2022 yılı bütçesinin belirlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2022 yılı bütçemizin ilimize hayırlı olmasını ve nice yatırımlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Vali Kemal Çeber, bütçe kabulünün ardından yaptığı konuşmada Rize'nin nüfusuna oranla iyi bir bütçeye sahip olduğunu ifade ederek "Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için hep birlikte büyük bir gayretle çalışmaktayız. Rize çok zor bir coğrafi yapıya sahip. Bunun yanında iklimsel olarak yağışın fazlalığı da buraya yapılan yatırımları ciddi şekilde etkilemekte. Farklı illerde çok düşük bütçe ile yapılabilecek yatırımlar ilimizde çok daha yüksek bir maliyetle yapılabiliyor. Bu şartlar altında bile ilimizde çok önemli yatırımlara ve projelere imza attık. Özellikle afet sonrası normal yatırımlarımıza devam ederken bunun yanı sıra afet bölgelerinde de çalışmalarımız aralıksız devam etti" dedi.

İl Özel İdarenin her yıl olduğu gibi 2022 yılında da sahada yoğun bir çalışma içerisinde olacağını kaydeden Vali Çeber "Bütçemizin her bir kalemini Rizeli hemşerilerimize daha kaliteli yatırımlar kazandırmak için harcayacağız. Birlik beraberlik içinde çok güzel çalışmalara imza attık, bundan sonrada atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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