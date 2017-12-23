Rize İl Özel İdare Bütçesi Belirlenirken En Büyük Pay Küçük İlçelere Aktarıldı

2018 Yılı bütçesini belirleyen Rize İl Özel İdare Meclisi bütçe dağılımını ilçe ve müdürlüklere göre yaptı. Buna göre hangi ilçeye ne kadar bütçe ayrıldığı ortaya çıktı.



Bütçe tasarruf giderleri 4 bin 500 TL den 4 bin 300 TL'ye indirilirken, personel giderleri 500 bin TL'den 301 bin TL'ye indirildi. Taşıt kiralama giderleri ise 25 bin TL'den sıfıra indirilirken, diğer malzeme alımları ise 150 bin TL'den 100 Bin TL'ye düşürüldü.



Genel Sekreterlik giderleri 14 bin 849 TL'den 11 bin TL'ye, Encümen Müdürlüğü giderleri bin 721 bin TL'den bin 696 TL'ye, İmar Ruhsat işlemleri giderleri bin 3 TL'den 903 bin TL'ye, Makine ikmal bakım ücretleri 20 Bin 736 TL'den 19 Bin TL'ye, İnsan Kaynakları ve eğitim giderleri 10 bin 509 TL'den 10 bin 462 TL olarak belirlenirken, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü giderleri 80 Bin TL olarak kaldı.



Yol ve Ulaşım giderleri 13 bin 390 TL'ye, su ve kanal giderleri 855 Bin TL'den 845 bin TL'ye, Plan proje giderleri 230 Bin TL'den 180 bin TL'ye düşürüldü. Ön görülen toplam gider 70 Bin 484 TL'den 68 bin 984 TL ye indirildi.



Rize İl Genel Meclisi'nde yapılan ilçe bütçeleri dağılımında en büyük pay 500 Bin TL ile en küçük ilçelerden biri olan Fındıklı'ya ayrılırken, ikinci sırayı Pazar 465 bin TL ile aldı, üçüncü sırada ise Güneysu yerleşti ve ayrılan bütçe 414 bin 360 TL oldu.



Diğer ilçelere 2018 yılı için ayrılan bütçe ile Ardeşen 276 bin 900 TL, Çamlıhemşin 269 bin 300 TL, Çayeli 374 bin 400 TL, Derepazarı 233 bin 700 TL, Hemşin 184 bin 200 TL, İkizdere 236 bin 200 TL, İyidere 304 bin 750 ve Kalkandere 255 bin 288 TL pay aldı. - RİZE