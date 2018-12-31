Rize İl Emniyet Müdürü Görevini Devraldı

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında şehit edilmesi sonrasında İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Nurettin Gökduman görevi vekaleten Rize Emniyet Müdürlüğüne atanan Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik'ten devraldı. 11 Aralık'ta makamında uğradığı menfur saldırı sonucu şehit düşen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı. Gökduman görevi vekaleten Rize Emniyet Müdürlüğüne atanan Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik'ten devraldı. Üzücü bir olayın sonrasında görevi devraldığını dile getiren Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, "Öncelikle şehidimiz Altuğ Verdi Emniyet Müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun. Tabi böyle bir olaydan sonra buraya gelmek bizi biraz üzdü ama görev verildi. Bizi bu göreve layık görenleri mahcup etmeden görevimizi yapacağız. Rizelilere ve milletimize hizmet edeceğiz" dedi. Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında şehit düştüğü, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın ve polis memuru Yiğit Can Köksal'ın yaralandığı saldırının ardından Rize İl Emniyet Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ise, "Biz de üzücü bir olayla vekaleten devraldık. Ekiplerimizin ve arkadaşlarımızın tamamıyla bu süreci atlattık. Sayın müdürümüz deneyimi, tecrübesi, alana hakimiyeti ile inşallah başarıyı daha da ileriye getirecektir. Buna olan inancımız tamdır, kendisine de başarılar diliyorum" dedi.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Kaynak: İHA