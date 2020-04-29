RİZE Gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı
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RİZE Gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı

Gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdıRİZE'nin Pazar ilçesine bağlı Sivritepe köyünde, gökyüzündeki sıralı parlak cisimler, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

RİZE Gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı
29.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:43

Gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı

RİZE'nin Pazar ilçesine bağlı Sivritepe köyünde, gökyüzündeki sıralı parlak cisimler, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, parlak cisimler, bir süre boyunca gökyüzünde süzülüp, gözden kayboluyor. Görüntüleri kayda alan Savaş Büyükterzi, "Büyük heyecanla birlikte panikledik. O panikle Kelime-i Şahadet getirdik" dedi.

Sivritepe köyünde önceki akşam saatlerinde gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimler hem merak uyandırdı hem de korkuya neden oldu. Köylüler hemen cep telefonlarıyla belirsiz cismi görüntüye aldı, büyük bir heyecan yaşadı. Görüntülerde, parlak cisim, bir süre yere doğru süzülüp, kayboluyor. Büyük ilgi gören parlak cismin ne olduğu merak konusu oldu. 'UFO' olduğu zannedilen ışıkların ABD'ye ait bir şirketin internet uydu takım yıldızları olduğu tahmin ediliyor.

'BU YAŞIMA KADAR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Parlak cismi görünce heyecan yaşadıklarını anlatan Savaş Büyükterzi, "Evimin balkonunda çay içerken babam beni yanına çağırdı. Gökyüzüne baktığımda gökyüzünde sayabildiğim kadarı ile 35-40 tane nizami bir şekilde giden cisimler gördük. Gözle gördüğümüz şeyleri telefonlarımız düzgün kaydedemedi. Bir kere gören daha göremiyor. Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Parlayıp sönüyordu. Kimisi 'uydu' dedi ama ben ufo olabilir diye düşünüyorum. Gördüğümüzde çok büyük heyecanla birlikte panikledik. O panikle Kelime-i Şehadet getirdik. Böyle duygular yaşadık" dedi.

'NİZAMİ BİR ŞEKİLDE İLERLİYORLARDI'

Hayatında ilk defa böyle bir şeye tanık olduğunu ifade eden Mustafa Büyükterzi de "Gökyüzünde 6-3-2'li sıralı halde ilerleyen yıldızları gördüm. Sonradan bulutlara karışıp gözden kayboldular. Bunlar Ufo değil, yıldız gibiydi. Bende ilk gördüğümde yıldızlar sırlarındı öyle gidiyor zannettim" diye konuştu.

'UFO OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM, UFO YUVARLAKTIR DENİR'

Yaşar Büyükterzi ise "Daha önce görmediğimiz bir şeydi. Bu kadar nizami bir şekilde dizilmeleri çok marifetli. Ben Ufo olduğunu düşünmüyorum. Ufo yuvarlak diye söylüyorlardı. Benim gördüğüm bu pek yuvarlak değildi. Sanki bir iple gökyüzüne dizilmiştiler. Ben insanların yapıp uzaya yolladıkları bir şey olduğun tahmin ediyorum. Ama ben hayatımda böyle nizami bir şekilde ilerleyen yıldız topluluğu görmedim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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