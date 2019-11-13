Rize geri manevra yaptığı kamyon dereye devrildi
Geri manevra yaptığı kamyon dereye devrildiRize'de sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyon, kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Geri manevra yaptığı kamyon dereye devrildi
Rize'de sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyon, kontrolden çıkarak dereye devrildi. O anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Küçükçayır Köyü'nde meydana geldi. Dar yolda sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyon kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Sürücü yaralanırken, kamyonda maddi hasar oluştu. Kamyonun dereye devrildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Videosu: Rize geri manevra yaptığı kamyon dereye devrildi