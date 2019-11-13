Rize geri manevra yaptığı kamyon dereye devrildi

13.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:23

Geri manevra yaptığı kamyon dereye devrildi

Rize'de sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyon, kontrolden çıkarak dereye devrildi. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Küçükçayır Köyü'nde meydana geldi. Dar yolda sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyon kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Sürücü yaralanırken, kamyonda maddi hasar oluştu. Kamyonun dereye devrildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA