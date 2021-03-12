Rize Gençlik Merkezi'nden İstiklal Marşı'na özel klip
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Rize Gençlik Merkezi'nden İstiklal Marşı'na özel klip

12.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:25
Rize Gençlik Merkezi'nden İstiklal Marşı'na özel klip

RİZE'de Gençlik Merkezi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla özel klip hazırlandı.

RİZE'de Gençlik Merkezi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla özel klip hazırlandı. Torunlarının ellerinden tutan nine ve dedelerin, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerek İstiklal Marşı kıtalarını seslendirildiği klip, sosyal medyada ilgi gördü.

Kentte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nce İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümünde özel klip hazırladı. Klipte, nine ve dedeler torunlarının ellerinden tutarak şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezip İstiklal Marşı'nın kıtalarını seslendirdi. Kente şehir kabirlerinin de ziyaretine ilişkin görüntülerin yer aldığı klip, sosyal medyada ilgi gördü. 


Rize Gençlik Merkezi'nden İstiklal Marşı'na özel klip
Rize Gençlik Merkezi'nden İstiklal Marşı'na özel klip
Rize Gençlik Merkezi'nden İstiklal Marşı'na özel klip
Rize Gençlik Merkezi'nden İstiklal Marşı'na özel klip
Rize Gençlik Merkezi'nden İstiklal Marşı'na özel klip
Rize Gençlik Merkezi'nden İstiklal Marşı'na özel klip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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