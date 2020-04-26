RİZE Fırtına Deresinde mahsur kalan köpek kurtarıldı Fırtına Deresinde mahsur kalan köpek kurtarıldıRİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Fırtına Deresi'nde suyun yükselmesi sonucu bir taşın üstünde mahsur kalan köpek, suya giren zabıta görevlisi tarafından kurtarıldı.

Fırtına Deresinde mahsur kalan köpek kurtarıldı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Fırtına Deresi'nde suyun yükselmesi sonucu bir taşın üstünde mahsur kalan köpek, suya giren zabıta görevlisi tarafından kurtarıldı. Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi'nde suyun yükselmesi sonucu bir sokak köpeği taşın üstünde mahsur kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Çamlıhemşin Belediyesi zabıta ekipleri dere kenarına ulaştı. Dereye giren zabıta personeli Akif Yılmaz, köpeği kucağına alarak kıyıya çıkardı. Veterinere götürülen köpek, daha sonra bırakıldı.

Kaynak: DHA