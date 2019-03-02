Rize Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkta 'İndirimli Elektrik' ve İkinci Sondaj Gemisi Müjdesi

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ERDOĞAN GÜNEYSU'DA EVİNE GİTTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon mitinginin ardından geldiği Rize'nin Güneysu ilçesinde, hemşerileriyle selamlaştı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti. Güneysulu hemşerileriyle fotoğraf da çekinilen Erdoğan, ardından geceyi geçireceği Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.

Kaynak: DHA