Rize Emniyet Müdürünün şehit edilmesi: 10 şüpheliye tutuklama talebi

24.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:37

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi 'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 şüphelinin ise itirafçı olduklarından adlı kontrolle serbest bırakılması talep edildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta işlemleri tamamlanan ve aralarında emniyet müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis İbrahim Hakkı Sarıcaoğlu'nun ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu şüphelilerden 10'u "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi.

İKİ AYRI OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin 11 Aralık 2018'de bir polis memuru tarafından makamında şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Sarıcaoğlu'nun el konulan cep telefonu ile elektronik posta ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlenmişti. Bunun üzerine savcılık, aralarında polislerin de bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.13 Şubat'ta yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken 20 Şubat'ta yapılan ikinci operasyonla 6 şüpheli daha gözaltına alınarak gözaltı sayısı 26'ya çıkmıştı. 26 şüpheliden 6'sı etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olduktan sonra serbest bırakılmıştı. 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken; 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edilmişti. Diğer 4 şüphelinin de başka illerde yürütülen soruşturmalarda etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kalmışlardı.Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden ve bu suçtan yargılanan polis memuru İbrahim Hakkı Sarıcaoğlu, ayrıca "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA

- İastanbul