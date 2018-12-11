Rize Emniyet Müdürü, Silahlı Saldırıda Şehit Oldu (Ek)

Rize Emniyet Müdürü, Silahlı Saldırıda Şehit Oldu (Ek)

ŞEHİT OLDURize'de, İl Emniyet Müdürlüğü binasında, bir polis memurunun silahlı saldırısında ağır yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın, kurtarılamayarak, şehit oldu.

Rize Emniyet Müdürü, Silahlı Saldırıda Şehit Oldu (Ek)

ŞEHİT OLDU

Rize'de, İl Emniyet Müdürlüğü binasında, bir polis memurunun silahlı saldırısında ağır yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın, kurtarılamayarak, şehit oldu.

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