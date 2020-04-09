Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında silahla şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı da yaralayan trafik polisinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında silahla şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı da yaralayan trafik polisinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve iki kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Duruşmada, şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin kardeşi Ertunç Verdi ve ailesinin vekaletini gönüllü olarak üstlenen Rize Baro Başkanı Ümit Peçe ile sanığın istifa eden avukatının yerine Rize Barosunca atanan avukat hazır bulundu.

Sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, söyleyeceği bir şey olmadığını ifade etti.

Verdi ailesinin avukatı Peçe ise "Basından öğrendiğimiz kadarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu beklensin. Sanığın tutukluluk hali devam etsin." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, O.Ü'nün tanık olarak SEGBİS aracılığıyla bir sonraki celse dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmayı Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Şaban Süzgün de izledi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahkeme heyeti ve katılımcılar maske taktı.

Kaynak: AA