Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturmasında 3 tutuklama (1)
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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturmasında 3 tutuklama (1)

MAKAM odasında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

26.02.2020 21:33 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:33
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturmasında 3 tutuklama (1)

MAKAM odasında şehit edilen Emniyet Müdürü 'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e çıktı. 

 


Kaynak: DHA

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