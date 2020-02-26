Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturmasında 3 tutuklama (1)
MAKAM odasında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
26.02.2020 21:33 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:33
MAKAM odasında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e çıktı.
Kaynak: DHA