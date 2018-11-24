Rize Emekli Öğretmenlere Sokakta Sınıf Sürprizi

Emekli öğretmenlere sokakta sınıf sürprizi

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde bir grup lise öğrencisi sınıf oluşturduğu ilçe meydanından geçen emekli öğretmenleri görünce ayağa kalkarak sürpriz yaptı. Emekli öğrermenleri duygulandıran o anları kayda alan liseliler klip hazırladı.

Fındıklı İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerine sürpriz hazırladı.İlçe meydanına sıra ve tahta yerleştiren öğrenciler açık hava bir sınıfı kurdu. Derse girmiş gibi defter ve kitaplarını çıkaran öğrenciler bekledikleri emekli öğretmenlerin meydandan geçişi sırasında öğretmen sınıfa girmiş gibi ayağa kalktı. Öğretmenler öğrencilerin jesti karşısında mutluluk yaşadı. Liseliler o anları kayda alarak klip hazırladı. Görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.