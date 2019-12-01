Rize doğu karadeniz'de kar etkili oluyor

01.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:58

Doğu Karadeniz'de kar etkili oluyor

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle Trabzon-Gümüşhane Karayolu Zigana Dağı Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri yol güzergahında kar temizliği çalışması başlattı.

Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı geçidi ise kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı'nda ulaşım Türkiye'nin 14.3 kilometre ile en uzun tüneli olan Ovit Tüneli'nden sağlanıyor.

Kar yağışı Bayburt'ta da etkili oluyor. Kar nedeniyle Bayburt-Erzurum karayolu Kop Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekiplerinin yoldaki kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA