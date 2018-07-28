Rize Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hafızlık Bir Kitabı Öylesine Ezberlemek Değildir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hafızlık bir kitabı öylesine ezberlemek değildir

RİZE'de 3'üncü İl Geneli Hafızlık İcazet Merasimi'nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hafızlık bir kitabı öylesine ezberlemek değildir. Kur'an-ı Kerim-i akla ve kalbe yerleştirmek, hayata ve ahlaka kılavuz yapmak, anlayarak aydınlattığı yoldan yürümektir dedi.

Kentte, 3'üncü İl Geneli Hafızlık İcazet Merasimi Yenişehir Kapalı Spor Salonunda düzenlendi. Törene, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize milletvekilleri Hayati Yazıcı ve Osman Aşkın Bak, hafızların aileleri ve vatandaşlar katıldı. Kuran okunmasıyla başlayan tören de mehter takımı da gösteri yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafızlığa hak kazanan 366 hafızı başarılarından dolayı tebrik etti. Erbaş, 'Kur'an-ı Kerim'in eşsiz nazmını ezberlediniz. Allah'ın en büyük nimeti hafızlık payesini aldınız. Sizleri tebrik ediyorum. Bu şerefi bir ömür taşımak ve bu büyük payenin hakkını vererek ahirette en büyük mükafata nail olmak için hayatınız boyunca şu 4 şeyi asla ihmal etmeyiniz. Birincisi; ezberlediğiniz, kalbinize nakşettiğiniz Kur'an-ı Kerim'in hayat veren mesajlarını anlayacaksınız. Anlamaya çalışacaksınız. Manasına, tefsirine, bütün inceliklerine vakıf olacaksınız. O'nun üstün hakikatlerini öğrendikçe hafızlığınızdan daha çok zevk alacaksınız. İkincisi; onun ahlakıyla ve ahkamıyla hayatınızı güzelleştireceksiniz. Onu yaşayarak topluma örnek olacaksınız. Hafızlık bir kitabı öylesine ezberlemek değildir. Kur'an-ı Kerim-i akla ve kalbe yerleştirmek, hayata ve ahlaka kılavuz yapmak, anlayarak aydınlattığı yoldan yürümektirö dedi.

Hafızlara tavsiyelerde bulunan Erbaş, 'Sahip olduğunuz bu hazineyi kaybetmeyeceksiniz. Hafızlık büyük bir nimettir. Her nimetin şükrü kendi cinsinden eda edilir. Hafızlığın şükrü, onu unutmamak, yaşamak ve hayatı onunla güzelleştirmek ve hafız yetiştirmektir. Sonuncusu ise; eğitiminize devam edeceksiniz. Sizler bu toplumun alimleri olacaksınız. İlmin bütün alanlarında bilgi sahibi olacaksınız. Yabancı diller öğreneceksiniz. Başta Arapçayı Kur'an-ı Kerim-i en iyi şekilde anlayacak düzeyde öğreneceksiniz. Bütün okulları başarıyla bitireceksiniz. Sizler bu gaye ile çalıştıkça Allah size yardım edecek; aileniz, milletimiz ve bütün insanlık için hayırlı işler yapmaya sizleri Rabbim muvaffak kılacak diye konuştu

Konuşmalar ardından hafızlığını bitiren yeni hafızlar Kur'an okudu. 366 hafıza belgeleri verildi.