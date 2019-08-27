Rize didingola yaylası'nda renkli şenlik -1

27.08.2019 11:32

Didingola Yaylası'nda renkli şenlik

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Didingola Yaylası'nda, eski geleneklerin yaşatılması amacıyla düzenlenen '3'üncü Yayla Şenliği'nde temsili yayla göçü yapıldı, horon ile unutulmaya yüz tutan taş oyunları oynandı. Taş oyununu kaybedenler, kazananları sırtında taşıdığı şenlikte ortaya renkli görüntüler çıktı.

Çamlıhemşin ilçesine 35 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 392 metre yükseklikte, Topluca köylülerinin kullandığı Didingola Yaylası'da, Topluca Köyü Kalkındırma ve Kültür Derneği'nce bu yıl '3'üncü Yayla Şenliği' düzenlendi. Şenliğe, Topluca Köyü Muhtarı Mustafa Kestioğlu, İl Genel Meclis üyesi Yusuf Arısoy, Çamlıhemşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Albardak ile çok sayıda kişi katıldı. Topluca köylüleri sabahın erken saatlerinde araçları ile 2.5 saatlik bir yolculuğun ardından Didingola Yaylası'na çıktı. Sis bulutlarının üzerindeki yaylaya ulaşanlar, hasret giderdi, sohbet ederek birbirlerine ikramlarda bulundu.

Şenliğe katılan kadın ve kız çocuklar özel motiflerle işlemeli yöresel kıyafetlerini giydi. Şenlikte, eski kültürün tanıtımı için temsili yayla göçü gerçekleştirildi. Yaylanın mera alanında toplanan kalabalık, tulum ezgileri eşliğinde türküler söyleyerek yayla göçü geleneğini yaşattı. Yürüyüşe katılan 7'den 77'ye kadın ve erkekler türkülere alkışlarla tempo tutarak eşlik etti. Hep bir ağızdan söylenen türkülerle yaylada tur atan kalabalık, el ele tutuşarak saatlerce horon oynadı.

KAZANANLAR SIRTTA TAŞINDI

Yaylada eski taş oyunlarını oynayan yaylacılar, eski günlerine geri döndü. Kire adı verilen ve taş atılarak yaylanın ortasına dikilen büyük taşı devirmeye çalışılan oyun sırasında renkli görüntüler yaşandı. Yarışmacılar, taşı devirmek için kıyasıya yarıştı. Taşı devirmeyi başaran grubun üyeleri, kaybeden grup tarafından sırtta taşındı. Kalabalığın ilgiyle izlediği yarışma sırasında kazananlar alkış aldı. Şenlik oynanan horonlar ve ikramlarla sona erdi.

Kaynak: DHA