Rize Dernekler Federasyonu, Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak

Rize Dernekler Federasyonunun (RİDEF), gazeteci Can Ataklı hakkında, bir televizyon programında Rizelilere hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

Rize Dernekler Federasyonunun (RİDEF), gazeteci Can Ataklı hakkında, bir televizyon programında Rizelilere hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

RİDEF'ten yapılan yazılı açıklamada, dün bir televizyon programına katılan Ataklı'nın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretinde yaşanan olayları bahane ederek hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, nefret suçu işlediği ileri sürülen Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı