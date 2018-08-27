Rize'den Trabzon'a Yüzen Boğanın Sahibi: Kesmeye Kimsenin Gönlü Razı Gelmez (2)
HALUK LEVENT, O BOĞAYI SATIN ALDISanatçı Haluk Levent, Rize'nin İyidere ilçesinde bayramın birinci günü hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan kurbanlık boğayı satın aldı.
HALUK LEVENT, O BOĞAYI SATIN ALDI
Sanatçı Haluk Levent, Rize'nin İyidere ilçesinde bayramın birinci günü hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan kurbanlık boğayı satın aldı.
Twitter hesabından duyuru yapan Levent, "Boğayı satın aldık. İzmir Kemalpaşa çiftlik hayvanları barınağına gönderme kararı aldık" duyurusuna yer verdi.