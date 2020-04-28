Rize'den Trabzon'a otobüsle gitmenin bedeli 250 TL
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rize'den Trabzon'a otobüsle gitmenin bedeli 250 TL

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan seyahat kısıtlaması kararı son dönemde otobüs bileti fiyatların da tavan yapmasına neden oldu.

Rize'den Trabzon'a otobüsle gitmenin bedeli 250 TL
28.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:17

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan seyahat kısıtlaması kararı son dönemde otobüs bileti fiyatların da tavan yapmasına neden oldu. 1 ay önce 20 TL olan Rize-Trabzon otobüs bileti fiyatları Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahatlere kısıtlama gelince 250 TL'ye yükseldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün Türkiye'de de görülmemesinin ardından alınan tedbirler kapsamında Otobüslerde seyahatlere kısıtlama getirildi. Bu kısıtlama çerçevesinde otobüslerde yan yana oturulamayacak olduğundan 2 koltuk 1 kişiye satılmaya başlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler öncesinde Rize'den Ankara'ya 110 lira olan otobüs bileti 250 liraya ulaşırken, Rize'den İstanbul'a 180 lira olan otobüs bileti ise 280 liraya ulaştı. Trabzon ile Rize arasındaki otobüs ve seferlerinin kaldırılmasından dolayı işi fırsata çevirmek isteyenler ise internet üzerinden bilet satan siteler oldu. Fırsatçı sitelerde ortalama 80 kilometre olan Trabzon Rize arası seyahat Korona virüs tedbirleri öncesinde 20 lirayken şimdi ise 250 lira oldu.

Rize'de bir otobüs firmasının acente sorumluluğunu yapan Atilla Gündoğdu Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat belgesi olmayana bilet kesmediklerini dile getirerek "Valilikten onay aldıktan sonra seferleri gerçekleştire biliyoruz. Aynı zamanda otogarda hazırda bulunan emniyet güçleri var, onların da kontrolü altında yola çıkma izin belgesi veriliyor. Tabi bu yine 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için geçerli değil. Yani yaş sınırına da takılmayan yolculara izin belgesi veriliyor. Hangi firma ile gideceğine dair bilgiler ve aracın plakası not alınıyor o şekilde herhangi bir sağlık problemi yoksa gidebiliyorlar. Kesinlikle seyahat izin belgesi olmadan ve teyit etmeden bilet kesimi yapmıyoruz. Büyükşehirlerde ise acentelerimiz kapalı olduğundan bilet kesimini internet üzerinden yapıyorlar" dedi.

Fiyat aralığının Korona virüs tedbirlerinden sonra arttığını ve büyükşehirlerde ise acentelerden satış olmadığı için internet üzerinden bilet satıldığını dile getiren Gündoğdu "Bizim fiyatlarımız Rize'den İstanbul'a 280 lira, Rize'den Ankara'ya ise 250 liradır. Ama dediğim gibi Trabzon ve benzeri büyükşehirlerde acentelerimiz kapalı olduğundan biletleri internet üzerinden alıyorlar ve onlara biz müdahil olamıyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak Haberler
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Haberler
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Arkadaşı nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Arkadaşı nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü
İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Vatandaşlara soruldu: Salgın döneminde en çok neyi özlediniz?
Vatandaşlara soruldu: Salgın döneminde en çok neyi özlediniz?
Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz
Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Deniz Seki Aslı Enver Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Podolski Arda Turan Lionel Messi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Aycan Yanaç Tolga Gariboğlu Özlem Kurt Azap Tobb Nefes Kredisi
Şu an buradasınız: Rize'den Trabzon'a otobüsle gitmenin bedeli 250 TL - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 14:52:06. #1.14#
title