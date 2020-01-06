Rize'den Siirt'e ziyaret

06.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:20

Rize'den bir kafile, "Bu şehrin kadınları Rize-Siirt buluşması Projesi" kapsamında Siirt'i gezdi.



Rize Ebrulu Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu öncülüğünde kente gelen kafile, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

Siirt ve Rize arasında kurulan gönül ve kardeşlik köprülerinin bu projeyle daha da güçleneceğini belirten Atik, Valilik olarak projeye destek vereceklerini söyledi.



Cerrahoğlu ise proje ile Siirt ve Rize'deki kadınların başarılarını, hayattaki mücadelelerini, azimlerini, kadın gözüyle hayata kattıkları değerleri yansıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Siirt'te çeşitli etkinlikler düzenleneceğini dile getiren Cerrahoğlu, "6-8 Mart'ta kadınlara yönelik bir etkinliğimiz olacak. 16-19 Nisan'da ise Siirt'te bir kafileyi Rize'de misafir edeceğiz." dedi.



Heyet, Valilik ziyaretinin ardından kentin tarihi mekanlarını gezdi.

Kaynak: AA