Rize'den Bitlis ve Siirt'te bin çocuğa bayram hediyesi
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Rize'den Bitlis ve Siirt'te bin çocuğa bayram hediyesi

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, bir grup kadının öncülük ettiği yardım kampanyası büyüdü.

Rize'den Bitlis ve Siirt'te bin çocuğa bayram hediyesi
20.05.2020 08:51 | Son Güncelleme: 20.05.2020 08:52

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, bir grup kadının öncülük ettiği yardım kampanyası büyüdü. Vali, kaymakam, esnaf odaları başkanları ve iş insanlarının da desteği ile Rize, Bitlis ve Siirt'te belirlenen ihtiyaç sahibi bin ailenin çocukları için Ramazan Bayramı'nda hediye paketleri hazırlandı. Kıyafet, kırtasiye ve oyuncakların yer aldığı hediye paketleri, çocuklara kargoyla gönderildi. 

Ardeşen ilçesinde iş insanı Ayşe Er, çocuklar için bayram hediyesi kampanyası başlattı. Kent genelindeki çocuklar için başlatılan kampanya, Vali Kemal Çeber ve Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu'na aktarılınca genişletildi, Bitlis ve Siirt de kampanyaya dahil edildi. Esnaf odası başkanları, iş insanları ve hayırseverlerin desteği ile bin çocuk için hediye çantası hazırlandı. Kıyafet, kırtasiye ve oyuncakların yer aldığı hediye paketleri, çocukların adına kargoyla gönderildi.

'ÇOCUKLAR İÇİN BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİK'Projenin öncüsü iş insanı Ayşe Er, Ramazan Bayramı için çocukları sevindirmek istediklerinden dolayı böyle bir hayır işine giriştiklerini belirterek, "Bayram geliyor ve çocuklar dışarı çıkamıyor. Onlar için bir şeyler yapmak istedik. İlçemizdeki 100 çocuğu sevindirmek için yola çıkmıştık, ardından konuyu Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu'na açtık. Oda destek olacağını ve daha önce görev yeri olan Bitlis'in Güroymak ilçesine de bu anlamlı hediyelerin gitmesi fikirlerini bize iletti. Biz de buna olumlu bakarak biraz daha yelpazemizi genişleterek Rize ve Siirt illerindeki belirlenen çocukların yaş, isim ve adreslerine ulaştık. Buna göre alışverişlerimizi yaparak paketlerimizi oluşturduk. Ardından kendimiz ve hayırseverlerinde yardımıyla yaklaşık ilk başta hedefimiz olan 100 sayısını bin çocuğa çıkarttık. Rize Valisi Kemal Çeber de 50 paket ile bu kampanyaya destek oldu" dedi.'DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'Toplanan ve alınan eşyalar, kırtasiye malzemeleri, oyuncakların yaş guruplarına göre isimleriyle birlikte çantalara konulduğunu anlatan Er, "6 yaşından 15 yaş aralığındaki çocuklarımıza giysi, ayakkabı, oyuncak, kalem, defter ve kitap gibi yaklaşık 10 kalem ürün hediye gönderdik. Bu güzel kampanyaya destek olan Ardeşen Kaymakamı ve değerli eşlerine, Rize Valisi Kemal Çeber'e, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Güven Aksoy'a ve birçok hayırsevere teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah çocuklarımızın bu bayramda da yüzlerini güldürürüz ve onları mutlu ederiz" diye konuştu.'PAKETLER ÇOCUKLARIN ADRESLERİNE TESLİM EDİLECEK'

Kampanyaya destek veren öğretmen Nuriye Akın da, "Gece gündüz çalışarak ürünleri yaş gruplarına göre isimlerine göre ayırdık. Çok güzel hediyeler ve dolu dolu paketler oldu. Ayşe hanıma bu duyarlılığı için ayrıca destek verenlere de teşekkür ediyorum. Beni ilk aradığında 100 çocuğu sevindirelim diye yola çıktık. Şimdi ise binli rakamları telaffuz ediyoruz. Bu paketler bayram öncesi kargo ile çocukların adresine teslim edilecek. Onları inşallah mutlu edeceğiz. Biz de bu çalışmaları yaparken mutlu olduk. İnsanlar bu tür organizasyonların içinde olsunlar, kendileri de başkalarını da mutlu etsinler" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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