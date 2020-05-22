RİZE DEMİR BORU SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÖN CAMINA OK GİBİ SAPLANDI ? RİZE'de kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin kasasındaki inşaat iskelesinin demir boruları yola saçıldı; 3 metrelik demir borulardan biri karşı yönden gelen otomobilin ön camını delerek araca ok gibi saplandı.

? RİZE'de kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin kasasındaki inşaat iskelesinin demir boruları yola saçıldı; 3 metrelik demir borulardan biri karşı yönden gelen otomobilin ön camını delerek araca ok gibi saplandı. Araç sürücüsü Şükran Değer, büyük şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza Müftü Mahallesi'nde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Rize'den Hopa istikametine giden 26 yaşındaki Ahmet Sevim'in kullandığı 53 DS 655 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyonetin kasasında bulunan inşaat iskelesinin demir boruları yola saçıldı.

Bu sırada 3 metre uzunluğundaki demir boru, karşı yönden gelen Şükran Değer'in kullandığı 34 HU 4224 plakalı otomobilin ön camına ok gibi saplanarak aracın içine girdi. Bir bankanın müdiresi olan ve yaşadıkları ile şoke olan Şükran Değer kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyonet sürücüsü Ahmet Sevim ise hastanede tedavi altına alındı.

POLİS DEMİR BORULARI TOPLADI

Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu orta şeridi bir süre trafiğe kapalı kaldı. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi alması sonrasında yola saçılan demir borular toplandı. Demir borunun saplandığı otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

ALLAH KORUDU

Kaza sonrası çevrede toplanan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Polise olayı anlatan sürücü Şükran Değer ise, 'Allah korudu' demekle yetindi. Sürücü kadına geçmiş olsun dileğini ileten bir kişi de, 'Allah insanı bu kadar korur. Yanında biri otursaydı alnına saplanacaktı' dedi.

Kaynak: DHA