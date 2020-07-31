Rize'deki yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rize'deki yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Rize'deki yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
31.07.2020 18:42 | Son Güncelleme: 31.07.2020 21:32

Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Pazar ilçesi Merdivenli köyünde, emekli öğretmen Erdoğan Aksu'ya ait 2 katlı evde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına yolların dar olması nedeniyle Kaçkar ve Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etmekte zorlandı. Yaklaşık 2 saat süren yangın, yapılan müdahale sonrası kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahiplerinden Faruk Aksu, kurban kesmek için Soğuksu Mahallesine gittiğini, komşularının ev yanıyor diye araması ile olaydan haberdar olduğunu söyledi.

Yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı. - RİZE

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti Dünya
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Magazin
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş 3. Sayfa
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Güncel
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu 3. Sayfa
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Lüksemburg Dışişleri Bakanı'ndan tartışma yaratacak Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez Dünya
Lüksemburg Dışişleri Bakanı'ndan tartışma yaratacak Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayıldı
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayıldı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı
Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 982 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 982 yeni vaka tespit edildi
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Yaşlı çift, kapılarına yazı astı: Koronavirüs nedeniyle bayram boyunca misafir kabul etmiyoruz
Yaşlı çift, kapılarına yazı astı: Koronavirüs nedeniyle bayram boyunca misafir kabul etmiyoruz
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Şehit Bedirhan bebeğin anneannesinin sözleri yürekleri dağladı: Acısı hiç dinmiyor
Şehit Bedirhan bebeğin anneannesinin sözleri yürekleri dağladı: Acısı hiç dinmiyor
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Ziya Selçuk Fatih Sultan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Can Yaman Ozan Güven
Spor Erol Bulut Ali Palabıyık Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Asker Kasap Bayram
Şu an buradasınız: Rize'deki yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Rize
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 21:43:40. #1.14#
title