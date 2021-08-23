Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarından Rize genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen A.A., M.K. ve M.D. isimli şahısların ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada 18 parça satışa hazır halde toplam ağırlığı 27,58 gram metamfetamin maddesi, 3 parça satışa hazır halde toplam ağırlığı 63,97 gram bonzai, 1 parça 5,23 gram bonzai hammaddesi, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 59 adet tabanca fişeği, 8 adet tabanca üst sürgü kapağı, 9 adet tabanca gövdesi, 50 adet tabanca yapım ve donarım için kullanılan muhtelif silah parçaları ele geçirildi.

Operasyonla ilgili gözaltına alınan A.A., M.K. ve M.D. isimli şahıslara Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun suçundan adli işlem yapıldı. 3 Şahıs da İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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