Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 şahsın evine uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edildiğinden operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 parça haline 248 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, bonzai yapımında kullanılan 349 mililitre çeşitli kimyasal, 40 gram Hint Keneviri tohumu, uyuşturucu madde satışı için kullanılan 1 adet hassas terazi, alüminyum folyo ve uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi.

Konu ile ilgili M.B.B. isimli şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan, H.D. isimli şahsa ise kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, M.B.B. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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