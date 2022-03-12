Rize'deki trafik kazasıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 2 kişi açığa alındı - Haberler

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Rize'deki trafik kazasıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 2 kişi açığa alındı

AA - Fikret Delal - Güncel
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Rize'deki trafik kazasıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 2 kişi açığa alındı

Rize'de öğrenci servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı kazayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 2 kişi açığa alındı.

RİZE (AA) - Rize'de öğrenci servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı kazayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 2 kişi açığa alındı.

Rize Valiliğinden alınan bilgiye göre, kazanın ardından Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen müfettişler soruşturmasını tamamladı.

Bu kapsamda taşımalı eğitimden sorumlu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü M.A. ile şef R.H. açığa alındı.

7 Mart'ta Güneysu'dan Rize'ye öğrenci taşıyan İsmail Bıyık idaresindeki 53 DR 986 plakalı okul servisi, Portakallık Mahallesi'nde yan yolda park halindeki 34 TN 6301 plakalı tıra çarpmış, kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralanmıştı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücünün annesi Fatma Bıyık hayatını kaybetmişti.

AA / Fikret Delal - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Rize, Güncel, Haberler

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