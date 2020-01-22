22.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:25

Rize'deki trafik kazaları mobesede

RİZE'de geçen yıl meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde geçen yıl meydana gelen trafik kazalarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerde; kavşalta hız kurallarını ihlal ederek karşı yönden gelen otomobilin duramayarak başka bir otomobile çarparak savrulduğu, yolda yürüyen kişinin otomobilin çarparak havaya fırlatması, bir otomobilin kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmesi, yaya geçidinde yürümeye çalışan 2 yaşlı kişiye de bir motosikletin duramayarak çarpması gibi kazalar yer aldı.

Görüntülerde sürücücülerin kaza anları trafik kurullarının yok sayılması sonucunda neler olabileceğini de gözler önüne serdi.

Kaynak: DHA

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