Rize'deki şiddetli yağışlar

10.09.2019 12:08

Rize'de son bir ayda aralıklarla etkili olan şiddetli yağışların ardından hasar gören yaklaşık 100 ev için AFAD Müdürlüğüne müracaatta bulunuldu.

AFAD İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede son bir ay içerisinde 5 ayrı turuncu uyarı yapıldı ve metrekareye 170 kilogramın üzerinde yağış kaydedildi.

Şiddetli yağışlar, daha çok merkez ve bağlı köylerde, Hemşin, İyidere, Derepazarı ilçeleri ile Çayeli ilçesine bağlı Madenli ve Büyükköy beldelerinde etkili oldu. Bölgede AFAD'ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlbank ve İl Özel İdaresinden 3 ekip, zarar tespiti için çalışma yapıyor.

Hasar tespit çalışmaları sürerken, 100 vatandaş ev nakli ve istinat duvarı talebinde bulundu. Bölgede bir ev yıkıldı, bir ev boşaltıldı. Tedbir amacıyla boşaltılan bazı konutların ise alt yapı hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasını ardından yeniden kullanılabileceği kaydedildi.

AFAD uzmanlarından oluşan ekibin, bölgede incelemelerine devam ettiği, detaylı çalışmanın tamamlanmasının ardından hasarın net olarak tespit edileceği öğrenildi. Tespit sonrasında nakline karar verilen ev sahiplerine 18 ay asgari kira ödemesi yapılacak.



Öte yandan, Karayolları ve DSİ ekiplerinin de altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA