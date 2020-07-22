Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanların ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanların ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çayeli ve İkizdere ilçelerinde 13 Temmuz'da, yoğun yağışlar nedeniyle oluşan sel ve heyelanda meydana gelen hasara ilişkin Defterdarlık, İl Özel İdaresi, AFAD ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam edildiği belirtildi.

Öte yandan, Çayeli ve İkizdere'de afet sonrası İl Özel İdaresince görevlendirilen teknik ekibin yürüttüğü çalışmalarda, 476 noktada hasar tespit edildi.

Yapılan tespitler sonucu belirlenen menfez, taş duvar, betonarme perde duvar, köprü gibi sanat yapılarının proje çalışmaları tamamlandı.

Kaynak: AA