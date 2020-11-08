Rize'deki şiddetli yağış
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Rize'deki şiddetli yağış

08.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 08.11.2020 10:30
Rize'deki şiddetli yağış

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle kapanan 38 köy yolunun 30'u ulaşıma açıldı.

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle kapanan 38 köy yolunun 30'u ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il genelinde şiddetli yağış nedeniyle 38 köyde heyelan meydana geldiği belirtildi.

Heyelan nedeniyle Çayeli'nde 10, Ardeşen'de 7, Pazar'da 7, merkezde 6, Güneysu'da 3, Çamlıhemşin'de 3, Fındıklı ve Hemşin'de ise birer köy yolunun ulaşıma kapandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu yolların 30'unun ulaşıma açıldığı aktarıldı.

Açıklamada, alternatif yolu bulunan 8 köyde ise ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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