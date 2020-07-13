Rize'deki şiddetli yağış Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanlarda kayıp olduğu bildirilen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanlarda kayıp olduğu bildirilen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Şiddetli yağışın sel ve heyelanlara yol açtığı ilçenin Madenli beldesi Yeni Mahalle'de yaşayan Ali Uzun'dan haber alamayan yakınları, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine AFAD, Uzun'un bulunması için çalışma başlattı. Öte yandan ilçeye bağlı Yamaç köyünde meydana gelen heyelanda yaralanan 2 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Köprübaşı köyünde ise vatandaşlar tarafından heyelan altından 3 kişi yaralı kurtarıldı. AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kapalı yolu açıp yaralı vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Kaynak: AA