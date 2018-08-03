Rize'deki Şiddetli Yağış

Rize'de iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağışların ardından, tedbir amacıyla 5 ev boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, AFAD ve jandarma ekipleri aralıkla yağışın devam ettiği bölgede inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Güzelyurt köyünde 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan merkeze bağlı Taşlık köyünde heyelan riski bulunan bir evdeki yaşlı hasta, 112 ekiplerince alınarak hastaneye kaldırıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Sureyya Balcı, bölgelerinde bulunan binalarda hasar bulunmadığını, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu dile getirdi.

Şu an duruma hakim olduklarını ifade eden Balcı, DSİ ekiplerinin bölgeye yardıma geldiğini ve devletin bütün imkanlarının kullanıldığını belirterek, dün yaşanan şiddetli yağış nedeniyle tıkanan dere yatağını temizleme çalışmalarının ise sürdüğünü aktardı.

Balcı, "Yapabileceğimiz tek şey afet sonrası ortaya çıkan manzarayı temizlemek, en kısa sürede bu afet yaralarını sarmak." diye konuştu.