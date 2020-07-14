Rize'deki selin ardından temizleme çalışmaları sürüyor
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Rize'deki selin ardından temizleme çalışmaları sürüyor

Rize'de şiddetli yağış ile meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Rize'deki selin ardından temizleme çalışmaları sürüyor
14.07.2020 15:48 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:52

Rize'de şiddetli yağış ile meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış önce Rize'nin İkizdere ilçesi daha sonra Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli beldesinde sel ve heyelanlara neden oldu. Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde Ali Uzun ve Havva Tüysüz isimli 2 vatandaşın hayatını kaybettiği selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Yağmurun dinmesi ile kapalı olan 12 köy ve mahalle yolunun açılması için görevliler tarafından yoğun bir çalışma başlatıldı.

Öte yandan, balçığa bulanan Çayeli ilçe merkezi ve Madenli Belde merkezinde toprak altında kalan araçlar iş makineleri ile çıkartılırken balçık temizleme çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. - RİZE

Kaynak: İHA

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