Rize'deki sel ve heyelanın ardından kayıp arama ve hasar tespit çalışmaları sürüyor
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Rize'deki sel ve heyelanın ardından kayıp arama ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

Rize'deki sel ve heyelanın ardından kayıp arama ve hasar tespit çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Rize'de şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarının yanı sıra hasar tespit çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Rize'de şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarının yanı sıra hasar tespit çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Temmuz Çarşamba günü merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanlarda kaybolan 8 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları ise 2 noktada, 119'u dalgıç olmak üzere toplam 328 kurtarma personeli ve 54 araçla devam ediyor.

Sel ve heyelan sonrası, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, sahada 2 bin 837 personel, 705 araç görevlendirildi.

İl Defterdarlığınca 26 personel ve 4 araçla gerçekleştirilen zarar tespit çalışmalarında dün akşam itibarıyla merkezin yanı sıra Çayeli ve Güneysu ilçelerinde toplam 53 konut, 74 iş yeri ve 41 araçta zarar tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekiplerinin çalışmaları devam ederken 1217 bina ve 3 bin 98 bağımsız bölümde yapılan incelemeler sonucunda 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildi.

AFAD tarafından afet etüt çalışmaları kapsamında 7 ekip oluşturuldu.

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü ekipleri de 12 noktada 24 araç ve 40 personel ile çalışmalara devam ediyor.

Güneysu ilçesinde heyelandan etkilenen yatalak ve yaşlı 109 kişi de evlerinde ziyaret edilerek sağlık durumlarının kontrol edildi. Bölgedeki 258 kişiye de psikososyal destek hizmeti verildi.

Bugüne kadar yapılan etütler sonucunda 194 noktada toplam 386 binanın heyelan riski bakımından incelendiği belirtilen açıklamada, "İncelemeler neticesinde 79 konutun nakline karar verilmiş, 71 noktada da afet önleyici istinat duvarları yapılması önerilmiş 28 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan tarım ve hayvancılık alanlarında tespitlerin devam ettiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rize merkezde 9 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvan telef olmuştur. 255 ton yem, 198 arılı kovan zayi olmuştur. Merkez Muradiye beldesi, Çayeli Büyükköy beldesi, Güneysu, Ardeşen ve Hemşin ilçelerinde toplam 1206 çay üreticimize ait 1915 dekar çay bahçesi zarar görmüştür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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