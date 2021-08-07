Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 14 Temmuz'da merkeze bağlı Muradiye beldesinde sel sularına kapılan Batuhan Delihasan ve Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyündeki heyelan sonucu kaybolan Halil Arıcı'yı arama çalışmaları 25 gündür devam ediyor.

Batuhan Delihasan ve Halil Arıcı'yı arama çalışmalarına 34'ü dalgıç 206 personelin yanı sıra 1 de kadavra köpeği katılıyor. AFAD koordinesinde 11 iş makinesi dere içerisinde arama yapıyor.

Ayrıca 35'i sahil güvenlik olmak üzere JAK ve deniz polislerinin yer aldığı toplam 70 kişilik ekip de çalışmalarını denizde sürdürüyor.

Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Gün tartışma zamanı değil, gün birlik ve beraberlik zamanı. Pandemi, sel ve yangınlarda personelimizi...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Gün tartışma zamanı değil, gün birlik ve beraberlik zamanı. Pandemi, sel ve yangınlarda personelimizi...
Bursa'da sel vatandaşları uykuda yakaladı! Dere taştı, mahalleleri su bastı
Bursa'da sel vatandaşları uykuda yakaladı! Dere taştı, mahalleleri su bastı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Seda Sayan Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Metin Oktay Rıza Kayaalp Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 14:23:47. #1.16#

title