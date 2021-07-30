Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Rize Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerinden alınan bilgiye göre, 14 Temmuz'da merkeze bağlı Muradiye Beldesinde sel sularına kapılan Batuhan Delihasan ve Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyündeki heyelan sonucu kaybolan Halil Arıcı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal