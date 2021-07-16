Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor
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Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor

Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kaybolan 2 kişinin bulunması için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kaybolan 2 kişinin bulunması için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kentte önceki gün 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogram yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelanların ardından Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde kayıp olarak bildirilen Hasan Arıcı ile merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nden Butuhan Delihasan'ın bulunması için yürütülen çalışmalar sürdürülüyor.

Arıcı ve Delihasan'ın bulunması için gerek yıkılan binaların enkazlarının altında gerekse derelerde arama çalışması yapılıyor.

Çeşitli kurum ve kuruluşların personellerinden oluşan 120 kişinin sürdürdüğü arama-kurtarma çalışmasında; Trabzon, Giresun ve Samsun'dan 4 köpekli arama timi de görev yapıyor.

Bölgedeki derelerin Karadeniz'e döküldüğü Taşlıdere mevkisinde de Sahil Güvenlik Komutanlığınca 30 gemi personeli, 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcıyla çalışma yürütülüyor.

Ayrıca AFAD'a bağlı il müdürlüklerinden 29, Emniyet Genel Müdürlüğünden 10 olmak üzere 39 dalgıç da Güneysu Deresi ile kollarında arama-kurtarma çalışmasına devam ediyor.

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu çalışmaları inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sel ve heyelan yaşanan Güneysu ilçe merkezinde incelemelerini sürdürüyor.

Soylu, Karaismailoğlu ve Yazıcı, kayıp kişilerden Hasan Arıcı'nın bulunması için Alakoz ve Potamya derelerinde gerçekleştiren arama-tarama faaliyetlerini takip etti.

Ekiplerden bilgi alan bakanlar, Arıcı'nın Tepebaşı köyündeki ailesini de ziyaret ederek onlarla bir süre görüştü.

Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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