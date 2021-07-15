Rize'deki sel ve heyelanda hayatını kaybeden Adem Yanık'ın cenazesi toprağa verildi
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Rize'deki sel ve heyelanda hayatını kaybeden Adem Yanık'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'deki sel ve heyelanda hayatını kaybeden Adem Yanık'ın cenazesi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanda yaşamını yitiren Adem Yanık'ın cenazesi defnedildi.

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanda yaşamını yitiren Adem Yanık'ın cenazesi defnedildi.

Yanık'ın cenazesi, Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyündeki Asmalıırmak Camisi'nde kılınan namazın ardından buradaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yanık'ın ailesi ve yakınları ile protokol üyeleri katıldı.

Yanık'ın cansız bedeni dün, sel ve heyelanın yaşadığı Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyünde, evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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