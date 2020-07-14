Rize'deki sel
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Rize'deki sel

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanlarda kayıp olduğu bildirilen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Rize'deki sel
14.07.2020 00:27 | Son Güncelleme: 14.07.2020 00:36

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanlarda kayıp olduğu bildirilen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Şiddetli yağışın sel ve heyelanlara yol açtığı ilçenin Madenli beldesi Yeni Mahalle'de yaşayan Ali Uzun'dan haber alamayan yakınları, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine AFAD, Uzun'un bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan ilçeye bağlı Yamaç köyünde meydana gelen heyelanda yaralanan 2 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Köprübaşı köyünde ise vatandaşlar tarafından heyelan altından 3 kişi yaralı kurtarıldı.

AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kapalı yolu açıp yaralı vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

Madenli beldesinde yaşayan Mehmet Bostancı, evinin önünde sele kapılmaktan son anda kurtuldu.

Eşi Nezahat Bostancı'nın, olay anını cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştığı Bostancı, AA muhabirine, son anda mezarlıkların olduğu bölgeye kendini attığını söyledi.

Ani bir karar verdiğini belirten Bostancı, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Allah'ın yardımıyla kendimi evin mezarlık tarafına attım. Evdekiler bana bağırıyor 'Mehmet gitti' diye. Benim öldüğümü sandılar. Ben de evin yıkılacağını sanarak evdekilere 'Dışarı çıkın' diye bağırdım. 85 yaşındaki annem evdeydi. Annemi taşıyabilecek durumda olsam evden çıkarırdım. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

Kaynak: AA

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